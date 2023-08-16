Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июле почти не изменилось

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в июле увеличилось на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1442 тыс. в годовом исчислении против 1441 тыс. в июне (пересмотрено с 1440 тыс.).

Аналитики ожидали, что в июле число выданных разрешений на строительство составит 1470 тыс.

По сравнению с июлем 2022 года число выданных разрешений сократилось на 13%.