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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2023 г. Индекс деловой активности на рынке жилья США...
вчера 17:06

Индекс деловой активности на рынке жилья США в августе существенно снизился

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в августе снизился до 50 пунктов в сравнении с 56 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 56.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

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