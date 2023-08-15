Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне не изменился

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после нулевой динамики в мае (пересмотрено с +0.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в июне сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в мае.

Соотношение запасов к продажам составило 1.40 в сравнении с 1.33 годом ранее.