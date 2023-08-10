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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:44

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 8 тыс.

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 августа, выросло на 21 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 248 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 231 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 227 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 231 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 июля, уменьшилось на 8 тыс. и составило 1.684 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.700 млн до 1.692 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 9.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.701 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 июля, сократилось на 8.5 тыс. и составило 1.852 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.476 млн.

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