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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2023 г.Годовая инфляция в США в июле составила 3.2%, р...
сегодня 15:35

Годовая инфляция в США в июле составила 3.2%, реальная зарплата выросла на 0.3% к июню

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в июне.

По сравнению с июлем 2022 года потребительская инфляция в США выросла на 3.2%, тогда как в июне годовой прирост составлял 3.0%.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.3%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в июне.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 4.7% в сравнении с +4.8% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 4.8%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июле выросла на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в июне (пересмотрено с +0.2%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 1.1%.

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