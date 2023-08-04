Средняя продолжительность рабочей недели в США в июле уменьшилась, средние зарплаты умеренно выросли

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июле составила 34.3 часа, понизившись на 0.1 часа по сравнению с июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.74 долл против 33.60 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.36% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.2%.

Средняя недельная заработная плата в июне повысилась до 1157.28 долл в сравнении с 1155.84 долл месяцем ранее.