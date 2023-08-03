Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 августа

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за апрель;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июль;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за июнь;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июль;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июнь;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июль;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июль;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, финал;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июнь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за июнь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

12:00 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

14:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за июль;

14:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США за июль;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июль, финал;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.