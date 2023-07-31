Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 июля

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июнь;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, предварительно;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за май;
04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июнь;
04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за июнь;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июнь;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за июнь;
09:00 мск: Цены на импорт в Германии за июнь;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июль;
11:00 мск: ВВП Италии за II квартал, предварительно;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июнь;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июль, предварительно;
12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;
12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июль;
16:45 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.