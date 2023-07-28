Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 июля

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июль;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за II квартал;

04:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

04:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

04:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

08:30 мск: Потребительские расходы во Франции за июнь;

08:30 мск: ВВП Франции за II квартал, предварительно;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июль;

10:00 мск: ВВП Испании, кв/кв, предварительно;

10:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварительно;

15:30 мск: ВВП Канады за май;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за II квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июнь;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июнь;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июнь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, предварительно.