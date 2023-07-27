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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2023 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:11

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июне вырос на 0.3%

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июне вырос на 0.3% по сравнению с майским значением, составив 76.8.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.5%.

По сравнению с июнем 2022 года индекс упал на 15.6%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в июне, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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