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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2023 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:39

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 4.7%

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 4.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.3%.

В мае объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.8% (пересмотрено с +1.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.1% после его роста на 0.7% в мае (пересмотрено с +0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в мае (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.1%.

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