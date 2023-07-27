Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 4.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.3%.

В мае объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.8% (пересмотрено с +1.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.1% после его роста на 0.7% в мае (пересмотрено с +0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в мае (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.1%.