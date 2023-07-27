ЕЦБ повысил ставки на 25 б.п. и дал понять, что готов к дальнейшему ужесточению ДКП

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 27 июля, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение повысить ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Со 2 августа ключевая ставка рефинансирования составит 4.25%, ставка по кредитам ЕЦБ - 4.50%, ставка по депозитам - 3.75%.

Регулятор объяснил свое решение тем, что, несмотря на снижение инфляции, «она останется слишком высокой в течение слишком долгого времени». Поэтому для обеспечения «своевременного возвращения инфляции к целевому уровню 2%», три ключевые ставки были вновь повышены.

Регулятор подтвердил ожидания снижения инфляции в оставшуюся часть года. Однако он полагает, что инфляция останется выше целевого уровня в течение длительного времени на фоне сохранения на повышенных уровнях базовой инфляции, из расчёта которой исключены цены на энергоносители и продукты питания. При этом из-за предыдущего повышения ставок кредитные условия в еврозоне продолжили ужесточаться, что «всё больше сдерживает спрос и является важным фактором возвращения инфляции к целевому уровню».

ЕЦБ намерен обеспечить доведение ключевых ставок «до уровней, достаточно ограничительных для достижения своевременного возврата инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%», и будет удерживать ставки на этих уровнях «столько времени, сколько потребуется».

Кроме того, Совет управляющих ЕЦБ принял решение установить вознаграждение по минимальным резервам на уровне 0%, полагая, что это «повысит эффективность денежно-кредитной политики за счет снижения общей суммы процентов, которые необходимо выплачивать по резервам для реализации соответствующей позиции».

В заявлении говорится, что портфель по программе APP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

Что касается программы антикризисной программы PEPP, запущенной в период пандемии, Совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, приобретенным в рамках программы, по крайней мере, до конца 2024 года.

ЕЦБ также сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на денежно-кредитную политику.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».