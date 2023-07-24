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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2023 г.Индекс Manufacturing PMI США в июле неожиданно ...
вчера 16:50

Индекс Manufacturing PMI США в июле неожиданно вырос

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в июле вырос, составив 49.0 пунктов против 46.3 месяцем ранее.

Несмотря на повышение, показатель остался в отрицательной области, продолжив колебаться ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на сжатие деловой активности в производственном секторе СШ, но медленнее, чем в июне.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 46.1.

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