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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 июля

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июль;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за май;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май;

09:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за май;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за май;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за май.

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