Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократились на 3.3% (расширенное сообщение)

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июне сократились на 3.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.16 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.21 млн домов.

По сравнению с июнем 2022 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 18.9%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 410.2 тыс. долл, снизившись на 0.9% в годовом сравнении и став вторым по величине рекордным уровнем. В июне 2022 года был зафиксирован абсолютный ценовой рекорд на уровне 413.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июня составили 1.08 млн доступных покупателям домов, не изменившись по сравнению с маем, но снизившись на 13.6% в годовом сравнении. В июне потребовалось бы 3.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.0 в мае и 2.9 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июне, как и в мае, в среднем составил 18 дней в сравнении с 14 в июне 2022 года. При этом 76% проданных в июне 2023 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.