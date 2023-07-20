Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июне снизился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в мае (пересмотрено с (-0.7%).

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.6%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За период с декабря 2022 года по июнь 2023 года индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 3.8%.