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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июля 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:42

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 11 тыс.

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 июля, сократилось на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 237 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 251 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 249 тыс., пересмотрено с 248 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 246.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 июля, увеличилось на 11 тыс. и составило 1.729 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.720 млн до 1.718 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 10.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.735 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 июня, увеличилось на 64.4 тыс. и составило 1.764 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.398 млн.

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