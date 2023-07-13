Индекс цен производителей США в июне вырос на 0.1%

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в мае (пересмотрен с (-0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.2%.

По сравнению с июнем 2022 года индекс PPI вырос на 0.1% против +0.9% в мае (пересмотрен с +1.1%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 0.4%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в мае (пересмотрен с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.2%.

По сравнению с июнем 2022 года индекс PPI core вырос на 2.4% против +2.8% в мае.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.6%.