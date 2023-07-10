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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 июля

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за апрель;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июль;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июнь, предварительно;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, финал;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за май;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за май;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июнь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июль;

13:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США ZEW за июнь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь.

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