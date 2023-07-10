Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.3% в апреле (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 0.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в мае сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в апреле (пересмотрено с +0.2%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в мае составил 1.41 в сравнении с 1.30 годом ранее.