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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 июля

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июнь;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за май;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июнь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июнь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за май;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за май;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

23:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за июнь.

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