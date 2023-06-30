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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2023 г.Темпы роста базовой инфляции в США в мае немног...
вчера 15:38

Темпы роста базовой инфляции в США в мае немного замедлились

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в мае вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В апреле базовая инфляция выросла на 0.4%.

В годовом сравнении индекс core PCE в мае вырос на 4.6% в сравнении с +4.7% в апреле.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в мае вырос на 3.8% в годовом сравнении против 4.3% в апреле (пересмотрен с +4.4%).

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