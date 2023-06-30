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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2023 г.Личные доходы американских потребителей в мае у...
вчера 15:36

Личные доходы американских потребителей в мае увеличились на 0.4%, потребительские расходы выросли на 0.1%

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в мае выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в апреле (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце повысились на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в мае выросли на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в апреле (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в мае на 0.2%.

Норма сбережений в мае составила 4.6% против 4.3% месяцем ранее (пересмотрено с 4.1%).

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