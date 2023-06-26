Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 июня

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за май;
11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
11:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Сильваны Тенрейро;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за май;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за май;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за апрель;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за апрель;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США за апрель;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за ноябрь;
17:00 мск: Продажи новых домов в США за май;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь;
N/A мск: Розничные продажи в Германии за май.