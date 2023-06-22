Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в мае выросли на 0.2% (расширенное сообщение)

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в мае выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.30 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.25 млн домов.

По сравнению с маем 2022 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 20.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 396.1 тыс. долл, снизившись на 3.1% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу мая составили 1.08 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 3.8% по сравнению с апрелем, но снизившись на 6.1% в годовом сравнении. В мае потребовалось бы 3.0 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.9 в апреле и 2.6 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в среднем составил 18 дней в сравнении с 22 в апреле и 16 в мае 2022 года. При этом 74% проданных в мае 2023 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.