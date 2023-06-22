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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июня 2023 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:07

Индекс опережающих экономических индикаторов США в мае снизился на 0.7%

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в мае снизился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в апреле.

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 0.8%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За период с ноября 2022 года по май 2023 года индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 4.3%.

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