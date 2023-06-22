Число повторных обращений по безработице в США за неделю сократилось на 13 тыс.

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 июня, не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 264 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 261 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 264 тыс., пересмотрено с 262 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 8.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 255.75 тыс. Показатель достиг максимального уровня за период с 13 ноября 2021 года.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 июня, сократилось на 13 тыс. и составило 1.759 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.775 млн до 1.772 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 7.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.770 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 3 июня, увеличилось на 55.5 тыс. и составило 1.675 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.3 млн.