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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июня 2023 г. Дефицит платёжного баланса США в I квартале ...
вчера 15:33

Дефицит платёжного баланса США в I квартале расширился на 1.5%

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в I квартале 2023 года расширился на 1.5% до 219.3 млрд долл в сравнении с дефицитом в 216.2 млрд долл в IV квартале 2022 года (пересмотрено с (-206.8) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с января по март 2023 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 214.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП США дефицит платёжного баланса в I квартале составил 3.3% в сравнении с 3.2% в IV квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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