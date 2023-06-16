Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник 19 июня

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
02:01 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;
02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за апрель;
02:01 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за май;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за май;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за июнь.