Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник 19 июня

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:01 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за апрель;

02:01 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за май;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за июнь.