ЕЦБ повысил ставки на 25 б.п. и пересмотрел экономические прогнозы

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 15 июня, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение повысить ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). С 19 июня ключевая ставка рефинансирования составит 4.00%, ставка по кредитам ЕЦБ - 4.25%, ставка по депозитам - 3.50%.

Регулятор объяснил свое решение тем, что, несмотря на снижение инфляции, "она останется слишком высокой в течение слишком долгого времени". Поэтому для обеспечения "своевременного возвращения инфляции к целевому уровню 2%", три ключевые ставки были повышены на 25 б.п.

Регулятор отметил, что предыдущие повышения ставок постепенно оказывает на влияние на экономику: стоимость заимствований резко возросла, а рост кредитов замедляется. По мнению ЕЦБ, ужесточение условий финансирования сдерживает спрос, поэтому "оно является ключевой причиной, по которой прогнозируется дальнейшее снижение инфляции до целевого уровня". ЕЦБ намерен обеспечить доведение ключевых ставок "до уровней, достаточно ограничительных для достижения своевременного возврата инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%", и будет удерживать ставки на этих уровнях "столько времени, сколько потребуется".

В сопроводительном заявлении также говорится, что решение об очередном повышении ставки "отражает обновленную оценку Советом управляющих перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и силы трансмиссии денежно-кредитной политики".

Согласно обновленному прогнозу, головная инфляция в еврозоне составит в среднем 5.4% в 2023 году (ранее: 5.3%), 3.0% в 2024 году (ранее: 3.4%) и 2.2% в 2025 году (ранее: 2.1%)

Кроме того, был пересмотрен прогноз по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания). Как ожидается, в 2023 году базовая инфляция достигнет 5.1% (ранее: 4.6%), а затем снизится до 3.0% в 2024 году (ранее: 2.5%) и 2.3% в 2025 году (ранее: 2.2%).

Темпы роста ВВП еврозоны прогнозируются на уровне 0.9% в 2023 году (ранее: 1.0%), 1.5% в 2024 году (ранее: 1.6%) и 1.6% в 2025 году (без изменений).

Кроме того, ЕЦБ подтвердил намерение прекратить в июле 2023 года реинвестирование платежей по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных ранее по программе APP. До конца июня регулятор продолжит сокращать реинвестирование, уменьшив объем операций примерно на 15 млрд за месяц.

Что касается программы антикризисной программы PEPP, запущенной в период пандемии, Совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, приобретенным в рамках программы, по крайней мере, до конца 2024 года.

ЕЦБ также сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на денежно-кредитную политику.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты "для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне".