Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле вырос на 0.2%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после сокращения на 0.2% в марте (пересмотрено с (-0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в апреле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 1.5% в марте (пересмотрено с (-1.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.40 в сравнении с 1.31 годом ранее.