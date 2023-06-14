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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:39

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.9 млн барр.

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 9 июня, вырос на 7.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали сохранение запасов нефти без изменений.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 2.1 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 2.1 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 1.9 млн барр. до 351.7 млн барр., оставаясь на минимальном уровне с 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.5 млн барр. и составили 42.1 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.4 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 9 июня, выросли на 1.04 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.4 млн барр.

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