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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2023 г.API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:20

API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 9 июня, выросли на 1.04 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.4 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе не изменились, запасы бензина выросли на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.0 млн барр.

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