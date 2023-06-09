Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%, допустив возможность её повышения в дальнейшем

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 9 июня, принял решение сохранить ключевую ставку на минимальном с октября 2021 года уровне 7.50%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки неизменной.

В сопроводительном заявлении ЦБ сообщил, что в дальнейшем будет принимать решения по ставке в зависимости от развития ситуации с инфляцией, процесса структурной перестройки экономики, и оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий. Вместе с тем регулятор предупредил, что "в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее".

По оценке ЦБ, баланс рисков "еще больше сместился в сторону проинфляционных" на фоне ускорения прироста цен, постепенного переноса в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля, более быстрого, чем ожидалось, роста экономической активности, восстановления внутреннего спроса, ускорения исполнения бюджетных расходов, ухудшения условий внешней торговли, сохраняющегося дефицита рабочей силы, повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

По данным ЦБ, на 5 июня годовой темп прироста потребительских цен составил 2.6% в сравнении с 2.3% в апреле. В пересчете на год текущие темпы прироста цен составляют около 4%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4.5-6.5% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.

Денежно-кредитные условия оставались в целом нейтральными. За период с конца апреля доходности ОФЗ, а также процентные ставки на кредитно-депозитном рынке существенно не изменились. Вместе с тем наметились тенденции к смягчению условий банковского кредитования на фоне повышения банками оценок кредитного качества заемщиков. В условиях улучшения деловых и потребительских настроений это способствовало активному росту кредитования как в корпоративном, так и розничном сегменте. Регулятор ожидает дальнейшего снижения склонности населения к сбережению после предыдущего повышения.

Банк России сообщил о продолжающемся изменении структуры совокупного спроса с расширением вклада внутреннего спроса, который частично замещает внешний. Кроме того, увеличивается вклад бюджетной политики в расширение внутреннего спроса, в том числе за счет роста государственных инвестиций.

Банк России отметил риски со стороны внешних условий, включая негативное влияние геополитической напряженности на условия внешней торговли, а также ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на зарубежных финансовых рынках. Регулятор предупредил, что новые антироссийские санкции могут дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта, привести к удорожанию импорта, ограничив предложение на внутреннем рынке, и оказать проинфляционное влияние на экономику через динамику валютного курса. Кроме того, значительная нехватка рабочей силы может привести к отставанию роста производительности труда от повышения реальных зарплат.

Дезинфляционное влияние могут оказать сохранение высокой склонности населения к сбережению, длительность привыкания потребителей к новой структуре предложения, ужесточение денежно-кредитных условий в случае повышения премии за риск в доходностях облигаций и кредитных ставках, более быстрая адаптация экономики с активным восстановлением импорта, а также значительные переходящие запасы урожая 2022 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 июля 2023 года. Время публикации пресс-релиза и среднесрочного прогноза - 13:30 по московскому времени.