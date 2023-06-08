Число повторных обращений по безработице в США за неделю сократилось на 37 тыс.

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 июня, выросло на 28 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 261 тыс. Показатель достиг максимального уровня за период с 30 октября 2021 года.

Аналитики прогнозировали значение на уровне 236 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 233 тыс., пересмотрено с 232 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 7.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 237.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 мая, сократилось на 37 тыс. и составило 1.757 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.795 млн до 1.794 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 12.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.785 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 20 мая, уменьшилось на 2.1 тыс. и составило 1.635 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.283 млн.