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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июня 2023 г. Число первичных обращений за пособием по без...
сегодня 15:33

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на 28 тыс.

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 июня, выросло на 28 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 261 тыс., достигнув максимального уровня за период с 30 октября 2021 года.

Показатель предыдущей недели составил 233 тыс., пересмотрен с 232 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений вырастет на 4 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 236 тыс.

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