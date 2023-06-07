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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 июня

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за апрель;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за апрель;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за апрель;

02:50 мск: ВВП Японии за I квартал, финал;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за февраль;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за май;

08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за I квартал, финальный отчёт;

12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за I квартал, финальный отчёт;

15:05 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за I квартал, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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