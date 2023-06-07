EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.5 млн барр.

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 2 июня, сократился на 0.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.7 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.75 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 5.1 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 1.9 млн барр. до 353.6 млн барр., оставаясь на минимальном уровне с 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.7 млн барр. и составили 40.6 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.4 млн барр. в сутки в сравнении с 12.2 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 2 июня, сократились на 1.7 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.4 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 4.5 млн барр.