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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июня 2023 г.Розничные продажи в еврозоне в апреле не измени...
вчера 12:04

Розничные продажи в еврозоне в апреле не изменились

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в марте (пересмотрено с -1.2%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении объём розничных продаж в апреле сократился на 2.6% по сравнению со снижением на 3% согласно прогнозам аналитиков. В марте объём розничных продаж сократился на 3.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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