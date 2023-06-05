Объём производственных заказов в США в апреле вырос на 0.4%

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в апреле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в марте (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали повышение объёма заказов в промышленности США в апреле на 0.8%.

Объём заказов на товары длительного пользования в апреле, согласно финальному отчёту, вырос на 1.1% по сравнению с мартом. Данные совпали с показателями предварительного отчёта.