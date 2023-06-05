Индекс PMI Services США за май пересмотрен в сторону понижения

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за май, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 54.9 пункта с предварительного уровня 55.1.

Аналитики прогнозировали сохранение майского показателя на уровне 55.1.

В апреле значение индекса PMI Services составило 53.6.

Несмотря на негативный пересмотр, индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 четвертый месяц подряд, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США.