Число рабочих мест вне с/х сектора США в мае выросло на 339 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае выросло на 339 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 193 тыс.

Данные по числу рабочих мест за апрель пересмотрены до 294 тыс. с 253 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 283 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 165 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости был преимущественно сосредоточен в сфере профессиональных и деловых услуг, правительственном секторе, секторе здравоохранения и социальной поддержки, строительстве, сфере транспортных и складских услуг.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 74.6 тыс., в сфере частных образовательных услуг - на 22.3 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 64 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 48 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 33.1 тыс. В розничной торговле число рабочих мест расширилось на 11.6 тыс., в оптовой торговле - на 1.1 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы увеличился на 24.2 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников выросло на 10 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 9 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 2.8 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 25 тыс. после увеличения на 13 тыс. в апреле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 2 тыс. после повышения на 10 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом увеличилось на 3 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 0.6 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 56 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с маем 2022 года число госслужащих увеличилось на 300 тыс. до 22.66 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в мае вырос на 0.3 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.7%. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 3.5%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц выросло на 440 тыс. до 6.1 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в мае сократилось на 310 тыс. до 160.72 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 45 тыс. до 99.8 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 130 тыс. до 166.82 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.6%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с маем 2022 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 395 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в мае увеличилось с учётом сезонных колебаний на 32 тыс. до 1.19 млн, составив 19.8% от общего числа безработных против 20.6% месяцем ранее и 23.1% в мае 2022 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 318 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.96 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 23 тыс. до 134.48 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 220 тыс. до 26.44 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 164 тыс. до 3.74 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в мае 2022 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.1% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в мае составила 34.3 часа, понизившись на 0.1 часа по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.44 долл против 33.33 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.3% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.4%.

Средняя недельная заработная плата в мае повысилась до 1146.99 долл в сравнении с 1147.55 долл месяцем ранее.