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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июня 2023 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:39

Средняя продолжительность рабочей недели в США в мае уменьшилась, средние зарплаты умеренно выросли

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в мае составила 34.3 часа, понизившись на 0.1 часа по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.44 долл против 33.33 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.3% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.4%.

Средняя недельная заработная плата в мае повысилась до 1146.99 долл в сравнении с 1147.55 долл месяцем ранее.

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