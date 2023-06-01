Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 июня

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии заа май, финал;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за апрель;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за апрель;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за апрель;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за апрель;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за апрель;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за май;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за апрель;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за апрель;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за апрель;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за апрель;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, финал;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за апрель;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
12:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за май;
14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за май;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за I квартал, финал;
15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за I квартал, финал;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за май, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за май;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за апрель;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за май;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за май.