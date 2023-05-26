Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в мае пересмотрен в сторону повышения

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в мае пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (57.7) и составил 59.2.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 58.2.

В апреле значение индекса составило 63.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце мая составил 4.2% в сравнении с 4.5% в начале месяца и 4.6% в апреле.