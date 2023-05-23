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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 мая 2023 г.Индексы PMI Великобритании в мае сократились
вчера 11:34

Индексы PMI Великобритании в мае сократились

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в мае снизился до 46.9 против 47.8 в апреле (пересмотрено с 46.6). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 47.9.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в мае сократился до 55.1 против 55.9 месяцем ранее (пересмотрено с 54.9). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 55.5.

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