Индексы PMI Великобритании в мае сократились

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в мае снизился до 46.9 против 47.8 в апреле (пересмотрено с 46.6). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 47.9.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в мае сократился до 55.1 против 55.9 месяцем ранее (пересмотрено с 54.9). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 55.5.