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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 мая 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 мая

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за май, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за март;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за апрель;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, предварительно;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за март;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за апрель;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за апрель;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за апрель;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за май;

20:50 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.

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