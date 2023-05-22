Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 мая

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за май, предварительно;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за март;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за апрель;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, предварительно;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за март;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, предварительно;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за апрель;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за апрель;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за май, предварительно;
17:00 мск: Продажи новых домов в США за апрель;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за май;
20:50 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.