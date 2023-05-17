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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 мая 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5 млн барр.

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 12 мая, вырос на 5 млн барр.

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.4 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.1 млн барр. Аналитики ожидали сохранения запасов дистиллятов без изменений.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 2.4 млн барр. до 359.6 млн барр., оставаясь на минимальном уровне с 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.5 млн барр. и составили 35.5 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.2 млн барр. в сутки в сравнении с 12.3 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 12 мая, выросли на 3.7 млн барр., запасы бензина сократились на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.9 млн барр.

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