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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 мая 2023 г.API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:20

API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.7 млн баррелей

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 12 мая, выросли на 3.7 млн барр., запасы бензина сократились на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.9 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных Reuters, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.9 млн барр., запасы бензина сократились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов не изменились.

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