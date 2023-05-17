Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле сократилось на 1.5%

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в апреле сократилось на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1416 тыс. в годовом исчислении против 1437 тыс. в марте (пересмотрено с 1413 тыс.).

Аналитики ожидали, что в апреле число выданных разрешений на строительство составит 1440 тыс.

По сравнению с апреле 2022 года число выданных разрешений сократилось на 21.1%.